Estudantes do IFT traçam perfil turístico de Macau

As alterações introduzidas há dois anos no currículo do Instituto de Formação Turística tiveram ontem os seus primeiros resultados, com a apresentação de trabalhos dos alunos da instituição relativos às especificidades do turismo em Macau. Através das investigações conduzidas torna-se possível começar a traçar um retrato turístico de Macau, nas suas diversas vertentes.

O Instituto de Formação Turística (IFT) deu ontem a conhecer os melhores trabalhos de investigação conduzidos pelos 144 alunos que concluíram este ano o percurso académico na instituição de ensino superior. Durante a quarta edição da “Tourism Education Student Summit – TEd Summit” (Conferência de Estudantes de Educação para o Turismo) foi traçado um retrato do actual panorama do turismo em Macau e identificadas as suas várias vertentes e especificidades. Os cinco melhores trabalhos de cada um dos quatro cursos de licenciatura oferecidos pelo IFT foram distinguidos com uma bolsa no valor de 10 mil patacas para o prosseguimento dos estudos.

Calvin Tong foi responsável por um dos dois trabalhos distinguidos no curso de Gestão Hoteleira. O recém-licenciado procurou perceber qual que percepção têm os gestores hoteleiros de Macau da implementação de políticas verdes nos hotéis”. Colega de Tong, Justina Chan foi a outra estudante distinguida, ao propor-se responder à questão “Uma maior diversidade na força laboral aumenta a qualidade do serviço e satisfação no trabalho entre os hotéis em Macau?”

Calvin Tong explica que a sua investigação se centrou nos gestores de nível intermédio, que são parte activa quer no processo da tomada de decisão, quer no processo de implementação das medidas. Das entrevistas realizadas a funcionários de vários departamentos dos empreendimentos MGM, Studio City e Venetian, sobressaíram três grandes obstáculos: os clientes, os empregados e a administração.

“Os clientes da China não estão dispostos a receber informações de cariz ecológico. Os clientes escolhem em que actividades ‘verdes’ estão interessados e só depois é que participam. No fim, eles só se interessam por si mesmos, não se preocupam com o esforço que podem investir nas questões ambientais. Demora tempo a educar os cidadãos chineses” sustenta o estudante.

Relativamente às duas outras vertentes do problema identificadas por Calvin Tong, os principais obstáculos giram em torno da falta de comunicação e da não existência de um ambiente e cultura propícios à implementação de medidas amigas do ambiente. A solução apresentada pelo estudante passa pela assimilação de conhecimentos e experiências junto dos empregados de outras nacionalidades: “Os japoneses e os taiwaneses fizeram um grande trabalho nos seus países e eu acho que eles podem partilhar o seu conhecimento com os empregados, departamentos e chefes. A outra solução passa por eles terem que ‘sujar as mãos’ e chamar a si o estatuto de modelos junto dos trabalhadores locais, para que eles aprendam através do exemplo” defende. “Leva tempo mas é algo que pode mudar as mentes dos locais” conclui Tong.

Na licenciatura de Gestão de Marketing e Retalho o trabalho distinguido foi o de Absinthe Gao, estudante que se propôs analisar as “Expectativas e a percepções em relação aos estágios: um caso de estudo dos estudantes de gestão de marketing e retalho”.

Claudia Li foi a aluna distinguida no curso de Gestão de Eventos Turísticos com a tese “Os impactos das redes sociais online na motivação das pessoas em participar nos festivais de música da China”. A investigação sobre a “Exploração qualitativa nas causas de rotatividade laboral entre os trabalhadores da geração Y nos hotéis: um caso de estudo de Macau” mereceu a Open Li a distinção na licenciatura de Gestão Empresarial Turística.

O QUE PENSAM OS RESIDENTES DO AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS?

As teses ontem apresentadas foram as primeiras realizadas após a reforma introduzida pelo Instituto de Formação Turística há dois anos. O organismo instituiu a obrigatoriedade de realização de trabalhos de investigação nos cursos de licenciatura. Nas cinco sessões simultâneas que ontem decorreram no IFT, 21 alunos expuseram os resultados e respostas obtidas nas suas investigações perante representantes de empresas, entidades governamentais e unidades hoteleiras.

Ricky Li foi um dos estudantes escolhidos para apresentar o seu trabalho, uma investigação que teve como objecto de estudo o modo como o turismo afectou a qualidade de vida dos residentes de Macau em quatro vertentes de bem-estar: material, comunitário, emocional e saúde e segurança. Nas respostas que apresentaram, os cidadãos assumiram que viram os seus rendimentos aumentar a par da segurança económica e laboral. Contudo, indicaram também que o custo de vida encareceu devido à afluência cada vez maior de visitantes. Os inquiridos mostraram-se satisfeitos quanto à qualidade do ar e da água mas verificaram uma incidência cada vez maior de crimes e uma consequente diminuição da segurança. No que à comunidade diz respeito, os residentes acreditam numa melhoria das condições, mas mostraram-se insatisfeitos com a sobrelotação de certos locais da cidade.

CVN