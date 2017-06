O Consulado-Geral dos Estados Unidos da América (EUA) em Hong Kong e Macau vai organizar uma recepção na sexta-feira, 23 de Junho, no Clube Militar de Macau, a partir das 16h, para assinalar o 241º aniversário da fundação da nação norte-americana. A celebração do dia da independência dos EUA em Macau, assinalado a 4 de Julho, vai contar com a presença do cônsul-geral Kurt Tong e ter como convidada de honra Sónia Chan, Secretária para a Administração e Justiça.

