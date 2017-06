Empresa de máquinas de jogo encara Macau como porta para a Ásia  

A fabricante de máquinas de jogo GameCo quer utilizar Macau como a porta de entrada para o mercado asiático. A estratégia da empresa foi revelada ao portal GGR Asia, pelo chefe-executivo Blaine Graboyes, que afirmou ainda esperar que a entrada no mercado do território aconteça até ao final do corrente ano.

“Estamos a contar estar aqui [no mercado de Macau] em 2017”, disse Blaine Graboyes: “Neste momento estamos a trabalhar na actualização dos nossos jogos para irem aos encontro dos padrões de Macau”, frisou sobre o processo de entrada.

Com este objectivo, Graboyes revelou que a empresa sedeada em Nova Iorque já deu início aos procedimentos burocráticos para poder operar na RAEM: “Neste início estamos focados em Macau, mas depois o objectivo passa por nos expandirmos rapidamente a partir daqui [para a Ásia]. Estamos a começar o processo de licenciamento e registo”, contou. “Já temos parcerias firmadas com distribuidores em Macau e outras áreas da Ária”, acrescentou.

As declarações foram recolhidas pelo portal especializado no sector do jogo durante a Feira G2E Asia, em Maio, na qual a empresa GameCo teve dois modelos de jogo em exposição: “o Templo do Faraó”, um jogo puzzle que usa tecnologia de ecrã sensível ao toque, e ainda “Arena Perigosa”, que adopta um motor de jogo na primeira pessoa.

Ao contrário do que sucede com os jogos de azar, a GameCo aposta em jogos de habilidade, ou seja aqueles cujo resultado é definido pelas capacidades do jogador. Blaine Graboyes explicou que esta aposta foca um mercado mais jovem, das pessoas que nasceram já depois da passagem do milénio, um segmento que as operadoras de jogos tentam cada vez mais atrair: “Queremos trazer os jogos de computador e esse tipo de jogadores para os casinos”, admitiu o responsável da empresa