Corpo de Bombeiros conduz inspecções para prevenir incêndios

O Corpo de Bombeiros tem estado a realizar inspecções sobre segurança contra incêndios em conjunto com responsáveis pela segurança dos edifícios de forma a promover o envolvimento de todos na prevenção deste tipo de ocorrências. As inspecções foram realizadas ontem e anteontem nas zonas da Areia Preta, Iao Hon e Portas do Cerco, indica uma nota de imprensa do Corpo de Bombeiros.

As operações centraram-se nas estratégias de alerta para a segurança contra incêndios em edifícios residenciais, nas condições de evacuação dos moradores em caso de incêndio, na intervenção dos bombeiros e nas instalações de equipamentos de protecção contra o fogo.

O Corpo de Bombeiros apelou aos moradores dos edifícios e pessoal de gestão para efectuar os trabalhos diários de prevenção de incêndios e alertou residentes e lojistas para a prevenção do uso abusivo de ambulâncias e utilização correcta do fogão a gás. Os bombeiros recomendam que os moradores mantenham as portas corta-fogo sempre fechadas para precaver a propagação do fogo, que evitem obstruir os caminhos de evacuação, que não deitem pontas de cigarro acesas em lugar inapropriado, que desliguem bem o fogão e os aparelhos eléctricos antes de sair de casa ou de irem dormir. Por outro lado, os residentes devem prestar atenção à segurança na utilização dos esquentadores a gás e manter boa ventilação interna, de modo prevenir a inalação excessiva de monóxido de carbono. De um mesmo modo devem submeter fogões e outros aparelhos a exames periódicos.