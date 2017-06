Confederações: Portugal derrotou Rússia pela margem mínima

A selecção portuguesa de futebol deu ontem um passo de gigante rumo às meias-finais da Taça das Confederações, ao vencer a anfitriã Rússia por 1-0, em encontro da segunda jornada do Grupo A, em Moscovo.

Cristiano Ronaldo marcou aos oito minutos, de cabeça, depois de um centro de Raphäel Guerreiro, o único golo do encontro, o seu 74.º em 141 internacionalizações ‘AA’, o 13.º em 2016/17 (oito jogos) e o sexto em 2017 (cinco).

Com este triunfo, os detentores do título europeu isolaram-se, provisoriamente, no primeiro lugar do Grupo A, com quatro pontos, contra três da Rússia. México (um ponto) e Nova Zelândia (nenhum) defrontaram-se durante a última madrugada.