Um cidadão da República Popular da China foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de tráfico de drogas, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Desde a noite de terça-feira que a polícia de investigação do território monitorizava o suspeito. O homem acabou por ser detido na posse de 2.89 gramas de uma mistura de drogas e 13.12 gramas de quetamina com um valor de mercado de 19 mil patacas. O suspeito confessou que trazia as drogas para Macau através das Portas do Cerco.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...