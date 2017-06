Chan Chak Mo vai recandidatar-se pelos sectores cultural e desportivo  

O deputado Chan Chak Mo vai recandidatar-se à Assembleia Legislativa através do sufrágio indirecto pelos sectores cultural e desportivo, segundo apurou o PONTO FINAL. O actual presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa vai integrar a lista Associação União Cultural Desportiva Excelente, pela qual foi eleito em 2013, na altura em segundo lugar, atrás de Vítor Cheung Lup Kwan.

Ao PONTO FINAL, Chan Chak Mo não quis confirmar a notícia, mas explicou que existe uma grande hipótese disso acontecer: “Ainda estou a ponderar uma decisão. Neste momento existe uma grande hipótese de voltar a concorrer às eleições. É uma decisão que vai ser conhecida até dia 10”, frisou ontem, sobre a data no qual são conhecidas as listas que participam no acto eleitoral.