Argentina: Boca Juniors conquista 32.o título de campeão

O Boca Juniors assegurou na terça-feira o 32.º título de campeão argentino de futebol, após a derrota do Banfield no terreno do San Lorenzo pela margem mínima, em jogo da 29.ª e penúltima jornada do Campeonato.

Antes mesmo de disputar o seu jogo na ronda, marcado para ontem, no terreno do Olimpo, o Boca Juniors garantiu o título, uma vez que detém quatro pontos de vantagem sobre o Banfield.

O Boca Juniors, cujo último título remontava a 2015, sucede ao Lanús no historial da competição, que é dominado pelo rival River Plate, com 36 títulos.

Na presente temporada, o Boca Juniors, comandado por Guillermo Barros Schelotto e com o defesa Jonathan Silva, por empréstimo do Sporting, somou apenas três derrotas e oito empates, tendo vencido 17 jogos.

Fernando Belluschi marcou o golo da vitória do San Lorenzo e desencadeou os festejos dos adeptos do Boca, um pouco por toda a Argentina e em especial no Obelisco, de Buenos Aires, antecipando a consagração, no Estádio La Bombonera, no domingo, frente ao Unión.

Entre as figuras do emblema ‘azul e ouro’ destacam-se o avançado Darío Benedetto, melhor marcador do campeonato, com 18 golos, e Carlos Tevez, antes da sua transferência para os chineses do Shanghai Shenhua, mas também Ricardo Centurión, Cristian Pavón, Frank Fabra, Rodrigo Bentancur e Fernando Gago.