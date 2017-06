Académicos  abordam técnicas e tecnologias para o tratamento do cancro

Quase três centenas de especialistas, investigadores e estudantes do campo das ciências biomédicas participaram ontem na sessão inaugural do quarto Simpósio de Macau de Ciências Biomédicas, uma iniciativa organizada pela Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Macau (UM) que trouxe até ao território académicos de todo o mundo. As novas tecnologias e os avanços mais recentes no combate ao cancro foram amplamente abordados e debatidos.

O tema do simpósio este ano é “inovação”. Os tópicos analisados neste encontro incluem o diagnóstico por imagiologia, a imunologia do cancro, a terapia personalizada, invasão e metástase tumoral, redes de sinalização e terapêutica e novas tecnologias em ciências biomédicas. Académicos internacionalmente reconhecidos no meio pelas suas pesquisas participaram no simpósio, entre eles, Matthew Fisher da Universidade da Califórnia, Qian Chaonan e Zhu Xiaofeng do Centro do Cancro da Universidade de Sun Yat-Sen, localizado em Cantão, Dong-Ki Lee da Universidade Sungkyunkwan, na Coreia do Sul e Chan Chi-Fung da Universidade de Hong Kong. Os professores Liu Tzu-Ming, Lee Tsz On e Poon Chuen Wai representaram a Universidade de Macau no certame.

Hoje, os participantes deverão debater temas relacionados com a medicina de precisão e marcadores tumorais. Está previsto que especialistas em medicina de precisão façam intervenções sobre a especialidade. Nai-Kong Cheung, do Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, de Nova Iorque, fará uma intervenção sobre o uso de anticorpos biespecíficos no diagnóstico e tratamento do cancro. Nai-Kong Cheung irá abordar como os antibióticos que o cientista desenvolveu ao longo de décadas matam células cancerosas de forma mais eficaz, bem como novos avanços nos procedimentos terapêuticos contra a doença.

O primeiro Simpósio de Ciências Biomédicas de Macau foi realizado em 2014. Esta é a quarta edição do evento. Todos os anos, o organizador convida académicos destacados de todo o mundo a partilhar os resultados das suas pesquisas nesta área da ciência. O evento visa promover a inovação em ciências biomédicas, através do aperfeiçoamento da comunicação e colaboração entre investigadores e estudantes.