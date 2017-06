Seul considera “lamentável” morte de jovem norte-americano

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, qualificou esta terça-feira de “lamentável” a morte do estudante universitário norte-americano Otto Warmbier, detido pela Coreia do Norte no ano passado e repatriado na semana passada em estado de coma.

“O Presidente Moon Jae-in considera lamentável a notícia da morte de Warmbier, e planeia expressar as suas condolências e apoio aos seus familiares”, diz um comunicado enviado à imprensa pela Casa Azul.

Otto Warmbier, de 22 anos, que esteve preso durante 17 meses na Coreia do Norte, foi libertado por Pyongyang em estado de coma no passado dia 13.

O estudante estaria há mais de um ano nessa condição, segundo a sua família que informou, na segunda-feira, da morte do jovem na sua terra natal, o estado norte-americano do Ohio.

Otto Warmbier foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados pelo Supremo Tribunal norte-coreano em Março de 2016, depois de ter admitido ter roubado um cartaz decorado com uma palavra de ordem de cariz político num hotel em Pyongyang, onde estava hospedado, no âmbito de uma digressão em Janeiro desse ano.

O regime norte-coreano sustenta que Warmbier sofreu um surto de botulismo, uma versão que a família refuta.

A organização Human Rights Watch (HRW) afirmou hoje, num novo comunicado, que, com a morte de Warmbier, “a Coreia do Norte voltou a reafirmar a sua posição” como um dos governos que mais violam os direitos humanos no mundo.