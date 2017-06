Recebe casa nas Ilhas, mas queixa-se porque quer morar na Península

Um residente de Macau, que não foi ontem identificado no hemiciclo, mostrou-se insatisfeito porque recebeu uma fracção social nas Ilhas, quando pretendia que lhe fosse atribuído um apartamento na Península de Macau. O caso foi apresentado pelo deputado pró-democrata Ng Kuok Cheong no debate que ontem teve como palco a Assembleia Legislativa.

“Tive queixas de um residente que recebeu uma fracção social nas Ilhas, mas toda a vida dele está em Macau, onde tem o seu quotidiano. O Governo tem de ter atenção a estas situações”, afirmou o deputado pró-democrata, ontem no hemiciclo. “O Governo também deve dominar a situação dos agregados familiares, se querem uma casa nas Ilhas ou não. O Governo tem de saber onde é o quotidiano das famílias, para depois satisfazer as suas necessidades”, defendeu.

As afirmações foram feitas na segunda parte do debate, numa altura em que o tempo é reservado para que os deputados troquem ideias entre si. Nesta fase, os representantes do Executivo podem intervir apenas se desejarem, mas Raimundo Rosário optou por não emitir qualquer opinião sobre o assunto.

Por sua vez, José Chui Sai Peng alertou para o facto do mecanismo permanente de candidatura a habitações sociais poder criar falsas expectativas entre a população: “O Governo tem de ponderar se está a criar falsas expectativas junto da população, com a criação de um mecanismo permanente. É preciso explicar que mesmo com este mecanismo, a atribuição de fracções depende das vagas existentes”, alertou.

Por outro lado, Chui Sai Peng questionou também o facto de poderem ser atribuídas habitações públicas a alguns jovens: “Mas faz sentido atribuir recursos a jovens com 18 anos, que ainda estão a estudar, mas que querem uma residência? Temos de ponderar muito bem a utilização dos recursos”, sublinhou.