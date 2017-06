Raimundo do Rosário anuncia concurso para habitações sociais até ao fim do ano

Até ao final do ano o Executivo vai lançar um novo concurso para a atribuição de fracções de habitação social. A novidade foi avançada ontem na Assembleia Legislativa pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

João Santos Filipe

O Governo vai lançar um concurso para a atribuição de habitações sociais durante o último trimestre deste ano. A revelação foi esta terça-feira feita pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, ontem na Assembleia Legislativa, numa sessão de debate sobre o tema, proposto pela deputada Ella Lei Cheng I.

“Vamos abrir um concurso [para a atribuição de habitações sociais] durante o quarto trimestre do ano. Neste ano [as fracções] são em três edifícios na Ilha Verde e mais dois na Taipa”, afirmou o secretário, após ter sido questionado sobre a matéria por vários deputados.

Ao contrário do que sucede com a habitação económica, que serve essencialmente a classe-média sem poder de compra para adquirir casa própria em Macau, a habitação social funciona sob um modelo de arrendamento e tem como objectivo ajudar as pessoas que não têm capacidade para arrendar uma casa.

Durante o debate de ontem, que se prolongou por quase duas horas, a criação de um mecanismo permanente para a atribuição de habitações sociais foi igualmente discutida. Esta seria uma forma das pessoas com dificuldades poderem candidatar-se a qualquer altura, não tendo de ficar à espera da abertura de novos concursos por parte do Governo para poderem concorrer a uma habitação social.

“Vai ser um concurso isolado, não se trata da criação do mecanismo permanente”, apontou o secretário. “A lei actual não permite a criação de um mecanismo permanente. Estamos actualmente a trabalhar na revisão da Lei de Atribuição de Habitação Social, quando chegar a altura de debater a revisão à lei, podemos debater a criação de um mecanismo permanente”, explicou.

“Corrida à habitação social” esperada

Contudo, Raimundo do Rosário não avançou com uma data para a apresentação da revisão da lei na Assembleia Legislativa, dizendo que os trabalhos para a criação das alterações estão agora a ser feitos. A única garantia que deixou é que o concurso para este ano vai arrancar, independentemente da lei que estiver em vigor.

Questionado ainda sobre uma eventual “corrida à habitação social”, ou seja a recepção, por parte do Governo, de um grande volume de candidaturas, o secretário mostrou-se confiante nas capacidades do Instituto de Habitação: “Não devemos ser pessimistas porque há muito trabalho que se pode reduzir com a simplificação do processo [de candidatura]”, declarou.

Sobre a construção de habitações públicas, incluindo fracções económicas e sociais, os edifícios na Avenida Wai Long, na Zona A dos Novos Aterros e no terreno da Central Térmica da CEM, na Avenida Venceslau Moraes, são vistos como prioritários. Ontem, Raimundo do Rosário voltou ainda a comprometer-se com o prazo avançado para a apresentação do estudo que avalia as necessidades de Macau em termos de habitação pública. O documento, reiterou, deve ser apresentado em Setembro.

Em 2016, cerca de 12 mil agregados familiares viviam em habitações sociais, enquanto 22 mil ocupavam habitações económicas. Já o número de agregados em casas privadas era de 153 mil.