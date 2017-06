Polícia Judiciária emite alerta sobre utilização de flecha em miniatura

A Polícia Judiciária (PJ) emitiu uma notificação em relação a uma besta em miniatura que utiliza palitos como setas. O objecto tem origem no Continente e e tem sido comercializado como um brinquedo. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Polícia Judiciária referiu que o objecto é uma arma em dimensão reduzida, com capacidade considerável para causar ferimentos. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, a Judiciária advertiu que se alguém causar ferimentos noutros através do recurso a esta pequena besta, estará a incorrer no crime de utilização de armas proibidas e substâncias explosivas, o que poderá ter consequências sérias. A Polícia Judiciária instou também as escolas a proibir a utilização, por parte dos alunos, da arma em questão. Os pais, por sua vez, devem estar cientes de que a flecha é perigosa, devendo por isso impedir que os seus filhos a comprem ou que brinquem com ela.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...