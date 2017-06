PJ está a analisar os relatórios sobre planos de segurança das operadoras de jogo

A Polícia Judiciária (PJ) encontra-se a analisar os relatórios apresentados pelas seis operadoras de jogo do território relativos à segurança nos casinos, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Chao Wai Kuong, director da Polícia Judiciária, garantiu que o organismo vai reforçar os mecanismos de comunicação com as zonas vizinhas e proceder à realização de exercícios de simulacro de ataques terroristas.

A PJ espera poder reunir com as operadoras e a Direcção da Inspecção e Coordenação do Jogo (DICJ) para debater ideias como o estabelecimento de mecanismos de comunicação entre as equipas de seguranças dos casinos e as forças policiais e aumentar o nível de segurança nas entradas e saídas dos espaços de jogo.

Os relatórios sobre os planos de segurança elaborados pelas operadoras de jogo foram uma exigência do Governo na sequência do ataque ao Resorts World Manila. A investida causou a morte a 36 pessoas. Os planos de segurança foram exigidos durante uma reunião mantida entre os representantes das operadoras de jogo, a DICJ e a PJ no passado dia 4.