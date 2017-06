Ou Mun Kong I apresenta comissão de candidatura com 366 assinaturas

No último dia disponível para a apresentação do pedido de constituição de comissão de candidaturas, a lista Ou Mun Kong I formalizou a intenção de concorrer a um ou mais lugares no hemiciclo com a apresentação de 366 assinaturas, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Citado pela emissora, Lei Sio Kun, um dos representantes do grupo, adiantou que a lista deve ter entre cinco a oito membros. A protecção de grupos mais vulneráveis e a resolução dos problemas que afectam os jovens – como os preços da habitação e o acesso a saúde e a emprego – fazem parte das preocupações dos candidatos ao escrutínio de 17 de Setembro: “Nós esperamos obter o reconhecimento dos residentes” disse Lei Sio Kun, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.