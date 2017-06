Leonel Alves deixa Assembleia Legislativa no final do mandato

Ao fim de 33 anos, o deputado Leonel Alves tomou a decisão de não se recandidatar a um lugar no hemiciclo e vai abandonar a Assembleia Legislativa. A intenção foi comunicada, ontem, pelo advogado ao PONTO FINAL.

João Santos Filipe

O deputado Leonel Alves vai deixar a Assembleia Legislativa no final do corrente mandato, optando por não se recandidatar a um lugar no órgão legislativo do território. A decisão foi avançada pelo advogado, ontem, ao PONTO FINAL, e colocam assim fim, já no próximo mês de Agosto, a um percurso que se iniciou em 1984 e se prolongou por mais de 33 anos.

“Não. Decidi deixar a Assembleia [Legislativa], depois de 33 anos de exercício contínuo de diversos mandatos”, afirmou Leonel Alves, ao PONTO FINAL, quando questionado se já tinha tomado uma decisão sobre uma eventual recandidatura.

A decisão foi comunicada ao PONTO FINAL uma semana depois do deputado ter apresentado, em conjunto com Zheng Anting, um novo projecto em que sugere alterações à Lei de Terras.

Ao longo do actual mandato, que teve início em 2013, Leonel Alves tem sido um dos deputados que maior preocupação tem demonstrado com o impacto para a sociedade e para a economia da RAEM da interpretação do diploma. Uma tal preocupação levou o deputado a pedir desculpas na Assembleia Legislativa e a declarar ter sido enganado.

Além do assento que ocupa no plenário, o advogado integra também a Comissão de Regimentos e Mandatos e é membro quer da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, quer da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas.

O deputado, de 60 anos, é uma das vozes mais respeitadas na hemiciclo do território, principalmente nas comissões de trabalho, devido à larga experiência e conhecimento técnicos na área do Direito. Recorde-se que na altura em que estava a ser preparado o processo de transferência da soberania de Macau, Leonel Alves assumiu as funções de vice-presidente do Conselho Consultivo da Lei Básica, de membro da Comissão Preparatória da RAEM e membro da Comissão de Selecção do Primeiro Governo da RAEM.

Em 2013, Leonel Alves foi eleito por sufrágio indirecto, através do colégio eleitoral do sector profissional, em segundo lugar da lista da União dos Interesses Profissionais de Macau. Nesta lista constavam também os nomes de Chui Sai Cheong e Chan Iek Lap. Apesar de desde 1992 ser eleito pela via indirecta, nos primeiro dois primeiro mandatos na AL, em 1984 e 1988, Alves foi eleito através do sufrágio directo.

A saída da Assembleia Legislativa não deverá colocar em causa a continuidade como membro do Conselho Executivo, visto que o corrente mandato apenas termina em 2019, depois de ter tido início em 2014. Leonel Alves está entre o grupo de conselheiros do Chefe Executivo desde 2008, tendo na altura sido nomeado pela primeira vez por Edmund Ho.