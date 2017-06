Instituto Cultural abre inscrições para workshops de trabalhos manuais

Estão abertas as inscrições para os workshops da Feira de Artesanato do Lago Nam Vam que vão decorrer durante o mês de Julho. Os participantes vão ter a oportunidade de aprender, entre outros, a produzir contos infantis com sementes, porta-chaves com sapatinhos de bebés cosidos à mão, carteiras em pele, diários forrados a pele, candeeiros gigantes com flores preservadas, grinaldas, caixas de música com flores prensadas e garrafas de vidro com paisagens de pequenas dimensões.

Os interessados em participar podem proceder à inscrição do “Sistema de Inscrição de Actividades” disponível no sítio online do Instituo Cultural. O processo termina às 17h de domingo e os resultados serão processados através de sorteio informático. Os seleccionados irão receber uma mensagem na terça-feira após a qual têm até ao dia 30 para proceder ao pagamento da taxa de inscrição junto da Associação de Artesanato e Pessoas Criativas de Macau no Anim’Arte NAM VAN.