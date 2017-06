Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” vai levar residentes para fora de Macau

Mak Soi Kun defendeu ontem que a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” vai fazer com que os residentes de Macau procurem alternativas profissionais no exterior. O deputado sugeriu assim cuidado ao Executivo nos estudos que vai conduzir relativamente às necessidades do território no que toca à habitação pública.

“Com a política ‘Uma Faixa, Uma Rota” todas as pessoas vão trabalhar lá fora. Sugiro que peça aos especialistas que façam um estimativa sobre as necessidades de Macau [para habitação pública]”, afirmou o deputado.