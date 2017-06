IFFAM assina acordo com a Shanghai International Film & TV Festivals

A Comissão Organizadora do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios – Macau (IFFAM) deslocou-se à capital económica da China para participar no 20º Festival Internacional de Cinema de Xangai. A presença do organismo teve como intuito divulgar a 2.ª edição do IFFAM, que terá lugar em Macau de 8 a 14 de Dezembro, aos profissionais da indústria cinematográfica e à comunicação social.

Na ocasião, a secretária-geral da Comissão Organizadora do IFFAM, Alice Augusto, e a gerente geral da Shanghai International Film & TV Festivals Co., Ltd., Fu Wenxia, assinaram um acordo de cooperação. O acordo pressupõe “o estabelecimento de um mecanismo de cooperação, recomendação de filmes e projectos de investimento, a fim de criar mais oportunidades de intercâmbio para o sector cinematográfico e fortalecer a cooperação entre o 2.º IFFAM e o 20.º Festival Internacional de Cinema de Xangai”, pode ler-se num comunicado emitido pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST). No encontro, a subdirectora da DST, Cecilia Tse, assinalou que “o acordo de cooperação contribuirá para a promoção do intercâmbio entre as indústrias de cinema de Macau e Xangai, trazendo mais projectos de investimento cinematográfico de Macau para o Interior da China e criando mais oportunidades para a indústria”.