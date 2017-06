Ho Ion Sang questiona o Governo quanto ao processo de renovação urbana

Numa interpelação escrita dirigida ao Executivo, o deputado Ho Ion Sang questionou o Governo quanto à existência de um plano geral de renovação urbana. O deputado eleito por sufrágio directo quis saber em pormenor se o Executivo prevê a criação de “locais piloto” nas zonas antigas da cidade e de medidas de incentivo à recuperação de imóveis em risco. O deputado defende também que o processo de renovação urbana deve ter em conta as características de Macau.

Para Ho Ion Sang, a questão mais sensível no âmbito do processo de renovação urbana é a da alocação dos residentes, pelo que o deputado instou o Governo a explicar o processo de alojamento provisório.

As últimas novidades no processo de renovação urbana foi dado na semana passada durante a quinta reunião plenária do Conselho para a Renovação Urbana. No encontro foi decidido que a decisão final de demolir os edifícios terá de ter o aval dos condóminos.