Guiné Bissau: Activista dos direitos humanos saúda libertação de “Manecas” dos Santos

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto da Silva, congratulou-se ontem com a libertação do comandante ‘Manecas’ dos Santos, considerando como “incompreensível” a sua detenção a pedido do Ministério Público.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Liga afirmou que “dadas as circunstâncias”, o Ministério Público não tinha outra alternativa que não fosse mandar restituir a liberdade ao veterano de luta da independência da Guiné e Cabo Verde, detido na segunda-feira: “As circunstâncias que envolveram a execução do mandado (de detenção) são muito estranhas”, defendeu Augusto da Silva.

O dirigente da Liga disse ainda ser incompreensível o facto de a Polícia Judiciaria ter retirado ‘Manecas’ dos Santos da clínica onde se encontrava em tratamento médico para prisão: “Essas circunstâncias inquinam todo processo. Demonstram que deve haver outros motivos que não a realização da justiça”, observou Augusto da Silva, esperando que a libertação de “Manecas” dos Santos corrija “o erro que se cometeu”.

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos disse que espera também que o Ministério Público “não volte a cometer erros crassos”, como os verificados na prisão do veterano.

‘Manecas’ dos Santos saiu em liberdade, com termo de identidade e residência, após ter sido presente hoje ao magistrado do Ministério Público.