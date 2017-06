Governo timorense expressa solidariedade com Portugal

O Governo timorense expressou esta terça-feira pesar pela “catástrofe” e “perda de vidas” provocadas pelos incêndios florestais no centro de Portugal que causaram pelo menos 64 mortos, saudando o trabalho que tem sido feito pelos bombeiros.

“A perda de vidas é absolutamente trágica. Os pensamentos e as preces do povo de Timor-Leste estão com as nossas irmãs e irmãos de Portugal”, disse Rui Aráujo, o primeiro-ministro timorense, numa mensagem divulgada no portal do Governo.

A nota refere que o “conhecimento do estado de catástrofe e perda de vidas causado pelos incêndios” levou o executivo a “enviar uma mensagem de solidariedade” ao Governo e povo portugueses:

“O Governo de Timor-Leste apresenta as suas condolências às famílias e amigos daqueles cujas vidas se perderam e envia uma mensagem de apoio ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e ao primeiro-ministro António Costa, neste momento difícil”, refere o comunicado.

“O Governo também deixa uma palavra de reconhecimento ao trabalho feito pelos bombeiros e outros elementos de intervenção local, que enfrentam com coragem condições extraordinariamente difíceis”, sublinha.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 150 feridos, segundo um balanço provisório divulgado na segunda-feira.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 26.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.