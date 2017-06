Governo quer reconstruir Centro Católico Diocesano

Fotografia: “O Clarim”

O Governo tenciona avançar para a reconstrução do edifício do Centro Católico Diocesano, localizado da Rua do Campo, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Desocupado há quase três décadas, o Centro Católico fica situado num lote de terreno que integra a área de protecção do Farol da Guia e como tal o projecto que deverá surgir no terreno, com uma área de 1900 metros quadrados, não poderá ter mais do que 75 metros de altura.

De acordo com a Planta de Condições Urbanísticas ontem publicada e disponível até quatro de Julho, o edifício que vier a nascer no terreno deve estar obrigatoriamente dotado de um parque de estacionamento.

A Diocese de Macau planeia desde 2011 recuperar o Centro Católico Diocesano com o objectivo de promover actividades ligadas à evangelização e acção pastoral. Em 2015 caiu o último plano de renovação do espaço, uma vez que a Diocese de Macau pretendia erigir no local algo “totalmente novo”.