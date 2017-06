Governo paga 2,49 milhões por estudo e sondagens geotécnicas do túnel da Guia

O Governo terá gasto 2,49 milhões de patacas com um estudo e sondagens geotécnicas tendo em vista a construção de um túnel para peões na Colina da Guia, de acordo com notícia avançada pela plataforma online Macau Concealers.

A publicação revelou que um despacho do Chefe do Executivo, publicado em 10 de Agosto de 2015, indica a existência de um acordo entre o Governo e a empresa PAL Ásia Consultores, Limitada para a prestação de serviços relacionados com o túnel para peões da Guia e sistema de passagem superior para peões na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues e a realização de um “estudo e sondagens geotécnicas”, envolvendo um montante de 2,49 milhões de patacas.

O pagamento do montante deveria ser realizado em duas parcelas em 2015 e 2016. Mas, um outro despacho do Chefe do Executivo, de 2017, fez a revisão dessas condições, devendo o pagamento ser realizado em duas parcelas, mas em 2015 e 2017, mantendo-se o valor inalterado.

O Macau Concelears acrescenta que o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, disse em finais de Março que o Governo vai lançar um concurso público para o projecto do túnel para peões da Guia.

José Tavares, presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municpais (IACM), admitiu que a mudança do urso asiático Bobo do Jardim do Flora para o Parque de Seac Pai Van está relacionado com a empreitada de construção da estrutura.