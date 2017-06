Fundação Rui Cunha acolhe concerto, conferência e exposição de pintura

As comemorações do quinto aniversário da Fundação Rui Cunha terminam no domingo, pelas 20 horas, com um concerto de gala no Teatro Dom Pedro V. A pianista Poon Kiu Tung é a artista convidada pelo organismo e vai interpretar uma peça exclusivamente composta para o espectáculo e também temas de Chopin, Saint-Saens e Francis Poulenc. À artista natural de Macau juntam-se o violinista Gary Nga, a violoncelista Winca Chan e o quinteto de sopro “Viva! Pipers”, todos oriundos da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Venus Chu (flauta), Rita Au (clarinete), Rachel Wong (oboé), Leung Tak-Wing (fagote) e Edith Tam (trompa) são as restantes profissionais que compõem o grupo oriundo da antiga colónia britânica.

Na terça-feira, pelas 18h30, a Fundação Rui Cunha recebe mais uma conferência inserida no ciclo “Reflexões ao Cair da Tarde”. O cônsul-geral da República da Irlanda em Hong Kong e Macau, Peter Ryan, será o orador da sessão intitulada “Brexit: The Irish Perspective” (Brexit: A Perspectiva Irlandesa).

O que acontecerá à Europa sem a Grã-Bretanha? Quais as consequências imediatas para os países vizinhos após a saída do Reino Unido da União Europeia? Estas são algumas das perguntas a que o diplomata irá procurar dar resposta durante uma intervenção em que irá apresentar a sua perspectiva quanto às consequências políticas, sociais e económicas que o ‘brexit’ poderá trazer à República da Irlanda. À iniciativa, conduzida em inglês e de entrada livre, seguir-se-á uma sessão de perguntas e respostas.

A galeria da Fundação irá acolher ainda, entre 3 e 7 de Julho, uma exposição de pintura digital da Associação de Apoio aos Deficientes Mentais de Macau. Os 33 trabalhos de “pintura codificada” foram elaborados no âmbito da terapia expressiva “a que se junta o aconselhamento psicológico que leva a que os alunos, pintando na companhia de seus pais, procurem através da expressão de imagens mentais, libertar para a tela os seus sentimentos” pode ler-se na nota de imprensa da fundação. As pinturas foram realizadas por utentes do Centro de Desenvolvimento Infantil Kai Hong, do Centro de Apoio Vocacional da Escola Kai Chi, do Centro Kai Hong, da Casa Sam Meng Chi e do Centro Kai Iung.

Encontra-se também a decorrer o IV Ciclo de Cinema da Fundação Rui Cunha e da Fundação Oriente, este ano subordinado ao tema “Sistema Prisional”. Hoje, pelas 19h30, na Casa Garden será exibido o filme “Papillon” de Franklin J. Schaffner. Até 19 de Julho e sempre às quartas-feiras serão exibidos “Os Condenados de Shawshank”, “Os Fugitivos de Alcatraz”, “Carandiru” e “Prison on Fire”. A entrada em todas as sessões é livre e a fundação disponibiliza estacionamento no interior da casa. Todos os filmes estão legendados em inglês.