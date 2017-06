Filipinas: Deputado quer mudar o nome ao país  

Um deputado da Câmara dos Representantes das Filipinas propôs no inicio da semana que o arquipélago mude de nome, de forma a que sejam eliminados os resquícios de colonialismo que ainda subsistem e “os vínculos com o passado espanhol” do país.

A ligação das Filipinas a Espanha remonta ao século XVI, numa altura em que o arquipélago carecia de qualquer tipo de coesão como entidade política. No entanto, Gary Alejano propôs a criação de uma comissão “para destruír os vínculos” com o passado. Ex-militar, Alejano notabilizou-se em 2003, quando liderou uma tentativa de golpe de Estado contra a então presidente Gloria Arroyo.