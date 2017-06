Festa em Seac Pai Van. Jian Jian e Kang Kang celebram primeiro aniversário

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais vai assinalar no domingo o primeiro aniversário do par de pandas gigantes nascidos no território. A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações junta-se à iniciativa e durante domingo vai distribuir no Largo do Senado postais e selos comemorativos. As crias deverão fazer uma aparição pública por volta das 15h de domingo no Pavilhão do Panda Gigante.

Os pandas gigantes gémeos Jian Jian e Kang Kang celebram na próxima segunda-feira o seu primeiro aniversário e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), em cooperação com o Fundo do Panda Gigante, tem planeada uma série de actividades para assinalar a efeméride. As celebrações foram antecipadas para domingo e vão decorrer no Pavilhão do Panda Gigante, localizado no Parque de Seac Pai Van e também no Largo do Senado. É com jogos, workshops, o lançamento de um livro e edições postais comemorativas que as primeiras crias de panda gigante nascidas no território vão ver assinalado o seu primeiro ano de vida.

As celebrações estendem-se ao centro da cidade, mas é no Parque de Seac Pai Van que se vão concentrar as principais actividades programadas para domingo. Os festejos terão como momento a aparição pública das crias e da sua mãe, Xin Xin, pelas 15h. Entre as 14h30 e as 17h30 as crianças que se associam à efeméride vão poder participar em diversos jogos e acções de formação no campo dos trabalhos manuais.

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais encontra-se ainda a receber inscrições de pais que queiram dar aos seus filhos gémeos uma experiência inolvidável: as crianças seleccionadas poderão participar em visitas guiadas ao Pavilhão do Panda Gigante durante a tarde de domingo. As famílias interessadas podem ligar para o número 2888 0087. O organismo liderado por José Tavares vai seleccionar 40 pares de gémeos, com idade até 12 anos, a quem será dado a conhecer o processo de criação e desenvolvimento dos pandas.

No mesmo dia será lançado o livro “Bebés Felizes – Primeiro Aniversário com Saúde” que reúne textos e fotografias do crescimento das crias ao longo do primeiro ano de vida. A obra, em língua chinesa, pode ser adquirida nos centros de prestação de serviços do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais por 84 patacas durante um período promocional que se prolonga até quatro de Outubro, Dia Mundial do Animal. Após essa data o valor sobre para as 120 patacas. Nos portais electrónicos do IACM e do Panda Gigante de Macau vai estar disponível uma versão do livro em PDF, traduzida para português: “Esta série de actividades promocionais tem como objectivo fazer passar a mensagem de conservação da natureza ao público para que, tesouros nacionais, como os pandas gigantes possam procriar e crescer. [A iniciativa serve também] para que os residentes e as próximas gerações possam estar conscientes da importância da conservação da natureza e continuem a preocupar-se e a valorizar os pandas gigantes”, disse Leong Kung Fung, membro do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais durante a conferência de imprensa ontem dinamizada pelo organismo.

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações juntou-se também às celebrações e durante o dia de domingo vai ter disponível um Posto de Correio Temporário no Largo do Senado entre as 10h e as 16h e no Parque de Seac Pai Van das 14h30 às 17h30. O público vai poder adquirir selos valorizados com um carimbo comemorativo, bem como cartões postais.

O casal de gémeos nasceu no dia 26 de Junho de 2016, filhos de Xin Xin e Kai Kai. O casal de pandas gigantes chegou à RAEM em Abril de 2015, após uma primeira fêmea enviada para o território ter falecido em Junho de 2014 com complicações renais. A fêmea em questão tinha chegado ao território juntamente com um macho em Dezembro de 2010.

CVN