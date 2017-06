A primeira reunião do corrente ano do Conselho Geral de Arquivos da RAEM teve como tema principal a alocação de recursos humanos e unidades para arquivos dos serviços públicos. O plano foi lançado por Maria Fátima Lau, do Arquivo de Macau, organismo que ficou responsável por sistematizar as opiniões recolhidas para discussão numa futura reunião do Conselho Geral de Arquivos.

