CCAC: Funcionários públicos podem falar das eleições nas horas de serviço

Os funcionários do serviços públicos não podem organizar nem participar em actividades da campanha eleitoral durante as horas de serviços, mas nada os impede de o fazerem quando não estão em funções. Além disso, podem falar das eleições quando estão no trabalho. Os esclarecimentos foram feitos ontem, num comunicado enviado às redacções, pelo Comissariado contra a Corrupção (CCAC)

“A neutralidade que a lei exige é limitada ao exercício das funções dos trabalhadores [dos serviços públicos], não é proibido que os trabalhadores participem em quaisquer actividades eleitorais fora do horário de trabalho”, afirmou ontem o CCAC, em comunicado.

“A lei também não proíbe que os trabalhadores discutam quaisquer assuntos relativos às eleições, mas proíbe que procedam a quaisquer actividades com natureza de propaganda eleitoral no exercício das suas funções”, clarifica ainda o organismo liderado por André Cheong Weng Chon.

O mesmo comunicado aborda ainda a situação das operadoras de jogo e dos promotores de jogo, conhecidos como “junkets”. O Comissariado Contra a Corrupção esclarece que os funcionários podem envolver-se na campanha, desde que não o façam dentro dos casinos.

“Em relação às sociedades de jogos e às sociedades promotoras de jogos, a lei exige apenas neutralidade por parte dos trabalhadores que exercem as suas funções no interior dos casinos”, pode ler-se no comunicado.

“Esses trabalhadores têm assim de observar neutralidade no exercício das suas funções, e é-lhes vedada a exibição de símbolos, autocolantes ou outros elementos de propaganda eleitoral”, é frisado na nota enviada à imprensa.

Em caso de dúvidas, o CCAC mostra-se igualmente disponível para ser contactado, podendo, inclusive, organizar palestras para esclarecer os funcionários das operadoras e das promotoras de jogo.

“Sempre que houver necessidade, as sociedades de jogos e os seus trabalhadores podem contactar o CCAC a qualquer momento e o Comissariado Contra a Corrupção está disponível para organizar, para este conjunto de trabalhadores palestras específicas”, consta no comunicado.