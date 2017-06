Au Kam San elogia Raimundo do Rosário e critica Chui Sai On

O deputado pró-democrata Au Kam San elogiou ontem as novidades avançadas no hemiciclo por Raimundo do Rosário sobre a abertura de concurso para a atribuição de fracções de habitação social. Por contraste, o parlamentar pró-democrata atacou Fernando Chui Sai On por nunca responder às questões que lhe são colocadas sobre as políticas de habitação.

“Parece que pecámos neste debate por não lhe ter feito estas perguntas mais cedo. Normalmente questionamos o Chefe do Executivo e ele nunca responde nada sobre as novidades. Mas o secretário veio cá e trouxe logo uma novidade”, afirmou Au Kam San.

A abertura de um novo concurso até ao final do ano (ver texto nesta página) foi muito elogiada pelos deputados, mas Raimundo do Rosário desvalorizou os louvores: “Sou um homem normal, quando há mais pressão trabalhamos mais”, afirmou o secretário.