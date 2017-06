Associação recém-criada debate economia na área da Grande Baía

A Associação de Promoção de Sociabilidade e Meio de Vida foi fundada ontem e assinalou o seu próprio nascimento com a realização de um seminário destinado a debater a economia na área da Grande Baía.

O vice-presidente do Centro de Pesquisa Estratégica para o Desenvolvimento de Macau, Hoi Ngan, afirmou na ocasião que a área da Grande Baía, que envolve Guangdong, Hong Kong e Macau, será a tendência de desenvolvimento a longo prazo com maior impacto no crescimento de Macau.

O especialista referiu que a RAEM tem a ganhar, mas que também tem a perder, que há necessidade de um pensamento mais inovador para evitar qie se passe ao lado das oportunidades de desenvolvimento por causa de uma atitude de resistência à mudança.

Hoi Ngan sublinhou que Macau deve expressar os seus pontos de vista e apresentar as suas preocupações ao Governo Central. Na opinião do responsável, Macau deve fazer um plano preliminar de desenvolvimento o quanto antes, por forma a tirar partido do desenvolvimento da área da Grande Baía.

A presidente da Associação Internacional de Desenvolvimento de Indústria Tecnológica de Macau, Lei Choi Hong, afirmou que o território está muito atrasado em relação às outras cidades da Grande Baía em termos de comércio electrónico e formas de pagamento. A responsável recomendou que Macau crie com urgência uma lei relacionada com a matéria para incentivar e apoiar o círculo empresarial no processo de adaptação aos novos modos operacionais.