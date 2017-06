Arraial de São João mantém-se no bairro de São Lázaro, mas no adro da igreja não entra  

A comissão organizadora do Arraial de São João acolheu ontem mais uma entidade na sua estrutura, a Associação dos Jovens Macaenses. A celebração do padroeiro da cidade decorre a 24 e 25 de Junho e inclui no cartaz um espectáculo com dois músicos vindos de Portugal, Sebastião Antunes e Vincent D’Aversa. A apresentação do programa, que ontem decorreu, teve início com um minuto de silêncio, em memória das vítimas dos incêndios que no fim-de-semana passado feriram de morte o centro de Portugal.

Texto de Sílvia Gonçalves

Fotografia de Eduardo Martins

O Arraial de São João regressa este fim-de-semana, entre as 14 e as 22 horas, à Calçada da Igreja de São Lázaro, numa edição que conta com um acréscimo no número de entidades participantes. De Portugal chegam os músicos Sebastião Antunes – mentor da banda de música tradicional portuguesa Quadrilha – e o acordeonista Vincent D’Aversa. À estrutura organizadora do evento – onde figuram a Associação dos Macaenses (ADM), a Casa de Portugal em Macau (CPM), a Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), a Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) e o Instituto Internacional de Macau (IIM) – junta-se este ano a Associação dos Jovens Macaenses (AJM), que ontem assinou um “Protocolo de Cooperação nas Celebrações do Dia de São João”. O adro da igreja, esse, continua interdito à passagem do arraial, uma vez que a paróquia, conta Amélia António, não consente que os ruídos provocados pela celebração do santo padroeiro da cidade transponham os portões do centro de culto.

“Em relação ao arraial, das coisas que mais contentamento nos oferece é termos mais participação este ano. A administração praticamente pôs em causa a concretização deste arraial mas, apesar disto tudo, temos mais participações. É um arraial que corresponde a uma tradição de Macau já lá vão 11 anos, e esperamos que mais anos virão”, assinalou ontem o presidente da ADM e da APIM, Miguel de Senna Fernandes, na apresentação da iniciativa à imprensa, referindo-se à decisão recente da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) de impôr a transferência das celebrações para a Rua do Volong, um processo que entretanto ficou sem efeito: “Eu acho que as pessoas acabaram por ponderar e perceber que é muito mais importante ter esta festa e ter os turistas e ter nomeadamente os turistas de Hong Kong que começam a vir muito à festa, e ter ali qualquer coisa de diferente, de alegria, de confraternização, de tudo aquilo que faz parte da nossa cultura, para lhes oferecer, do que durante dois dias ter uma rua para eles passarem a pé um bocadinho, para não causar incómodo”, acrescentaria Amélia António, sobre a “pequena tempestade” que diz ter sido provocada pela DSAT.

Também a presidente da Casa de Portugal sublinha um interesse crescente na festa popular, que se tem traduzido por um aumento de participantes: “Este ano temos muito mais gente a solicitar um espaço. As pessoas que manifestam o desejo de estar têm sido sempre recebidas. E a nossa intenção é que um dia o arraial ocupe o bairro todo”, explica Amélia António. “Há mais gente quer nas vendas quer nos petiscos. Eu penso que devemos ter à volta de 40 tendas”, adianta.

Já o programa dos festejos, aproxima-se nesta edição da música tradicional portuguesa e da vertente instrumental que remete para o cariz popular das festividades: “Vem o Sebastião Antunes, de Portugal. Vem com um músico que toca acordeão, que era uma ambição que nós tínhamos há algum tempo, porque o acordeão é um instrumento que tem uma grande ligação com as festividades populares, e portanto parecia-nos que estava a faltar aquele rasgozinho de música que nos desse um tom mais de arraial”, conta a dirigente associativa.

O cartaz contempla ainda a criatividade local, de diferentes linguagens e protagonizada por diferentes grupos etários: “Depois temos gente de Macau, como sempre tivemos. A actuação dos pequeninos do Costa Nunes, da Banda da Casa de Portugal. Vamos ter animação de rua, feita por um dos nossos colaboradores que trabalha com marionetas e que fará dois tipos de intervenção, no sábado e no domingo, para criar ali uns momentos de graça. E vamos ter muita música”, complementa. No programa figuram ainda a habitual bênção do arraial ou um concurso que premeia “A Melhor Fotografia do Arraial IIM 2017”, organizado pelo Instituto Internacional de Macau.

No orçamento do evento, a fatia essencial continua a ser o apoio concedido pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST): “Há um orçamento de despesas básicas, tais como o som, a electricidade, a montagem da decoração, tudo o que é comum a todo o arraial. E esse orçamento é que é coberto, por volta das 400 e tal, 500 mil patacas, é aquele que fundamentalmente é suportado pelo Turismo”.

Para além disso, “há todo um conjunto de coisas que não estão englobadas nesse orçamento, porque depois já são despesas de cada uma das associações”, explica Amélia António. O apoio da DST traduz, no entender de Miguel de Senna Fernandes, “a crescente consciencialização da importância cultural do Arraial”, mas não garante que o certame possa subsistir pelo anos vindouros: “Oxalá que efectivamente no próximo ano o Arraial de São João conste do calendário”, atira o advogado.

Depois de nos primeiros anos o arraial ter ocupado também o adro da Igreja de São Lázaro, tal não voltou a acontecer, por decisão da paróquia. Amélia António mantém, ainda assim, fé na mudança: “Não há nada como a paciência, como não abdicarmos daquilo em que acreditamos. Havemos de ter novamente o adro da igreja envolvido. A música que se ouve na rua central é a mesma que se ouve no adro. Por isso durante o tempo da missa não há música no arraial. Evocam que é para proteger as velhinhas, mas a música é igual. Eu acho que a realidade um dia vai-se impor. Como acredito na renovação, acho que também a igreja está em vias de se renovar. Eu acho que um dia vamos poder ter novamente o adro e dar prazer às velhinhas”. Uma decisão, explica a advogada, que permanece nas mãos do sacerdote responsável pela paróquia.