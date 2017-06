Albergue SCM promove novo workshop de “lanternas do coelhinho”

O Albergue SCM vai promover durante o mês de Julho uma nova edição do “Workshop de Lanternas Criativas de Macau”, uma iniciativa que volta a ser conduzida pelo mestre Alfredo Ceynas. A 19a “reencarnação” do workshop será conduzida em inglês com apoio em cantonense e tem um custo de 150 patacas. Os interessados devem inscrever-se até 14 de Julho, apresentando uma fotografia tipo passe e uma fotocópia do documento de identificação no momento da inscrição.

O curso decorre entre as 19h e as 21h dos dias 17, 19, 21, 24, 26 e 28 do próximo mês na Sala D1 do Albergue SCM, localizado na Calçada da Igreja de São Lázaro. Os estudantes que não frequentem pelo menos 80 por cento das aulas serão colocados em lista de espera nos próximos workshops organizados pelo Albergue SCM.