Aclamado em 2016, teatro de Macau regressa ao Canadá

A última versão de “Mr. Shi and His Lover” estreou em Toronto em 2016 por não ter sido seleccionada para o Festival de Artes de Macau. A recepção por parte da crítica e do público canadianos foi tão boa que o convite para regressar não se fez esperar. “Mr. Shi and His Lover” e a peça-concerto “Piquenique no Cemitério” – duas obras originárias de Macau – vão agora constar da programação oficial das próximas temporadas de teatro do Canadá.

Cláudia Aranda

Macau é um território pequeno, com pouca população, o mercado do teatro e das artes performativas é diminuto, as audiências são limitadas e os públicos esgotam-se facilmente. Perante estas circunstâncias, por demais conhecidas, Erik Kuong, produtor e director da Associação de Arte Point View e da empresa Creative Links, foi procurar o público para as suas peças de teatro nos festivais e temporadas de teatro de outras paragens.

“O meu trabalho é procurar públicos à volta do mundo e combinar o que nós fazemos com o público certo”, disse o produtor em conversa com o PONTO FINAL, durante um encontro, ontem mantido com a imprensa.

O Canadá surgiu depois do produtor não conseguir garantir que a versão mais recente de “Mr. Shi and His Lover” estreasse no Festival de Artes de Macau. A peça não foi seleccionada para integrar a programação do maior certame artístico do território no ano passado: “Em Macau há talvez duas formas de apresentar espectáculos: ou alugando um espaço, mas é difícil alugar um teatro, ou candidatando-nos a um festival, como o Festival de Artes de Macau. Nós fizemo-lo, porque queríamos fazer a estreia em Macau, mas não fomos bem sucedidos, por isso tentámos o Canadá”, explica o produtor Erik Kuong, que é também um dos organizadores do festival de teatro BOK.

Ontem, Erik Kuong anunciou que duas obras concebidas em Macau – “Mr. Shi and His Lover”, originalmente produzida pelo grupo de Teatro Experimental de Macau, e a peça-concerto sem diálogo “Piquenique no Cemitério”, da Associação de Arte Point View – vão constar da programação oficial das próximas temporadas de teatro do Canadá: “Mr. Shi and His Lover” será apresentada no Tarragon Theatre, em Toronto, durante seis semanas, de Novembro a Dezembro, seguindo para o National Arts Centre, na cidade de Otava, por mais duas semanas, na temporada de 2018/2019. Njo Kong Kie – compositor nascido na Indonésia, mas formado musicalmente em Macau e presidente da Point View e da Music Picnic, a empresa baseada no Canadá, que é co-produtora desta digressão das peças de teatro – encenará “Piquenique no Cemitério” em Abril de 2018 e um novo trabalho em 2019.

Diferentes versões destas peças já vêm sendo divulgadas internacionalmente desde 2013.

Teatro em construção

Em 2013 o encenador e director do Teatro Experimental de Macau, Johnny Tam, convidou o compositor Njo Kong Kie e o argumentista Wong Teng Chi para criarem um novo trabalho com base no conto “Madame Butterfly”, do norte-americano John Luther Long, depois adaptado a libreto de ópera e a espectáculo da Broadway. Uma primeira versão de “Mr. Shi and His Lover”, com 40 minutos, foi apresentada em Macau, em 2013, com o título de “M. Butterfly”. Desde então o trabalho de texto e de actores continuou a evoluir: os actores aprenderam mandarim e adquiriram formação na arte de cantar e representar ópera chinesa. Em 2015, a peça foi apresentada em Pequim e em Taipé. Em 2016, numa produção conjunta da Point View e da Music Picnic, de Njo Kong Kie, uma nova versão da peça foi inaugurada no SummerWorks Performance Festival de Toronto, onde recebeu o aplauso do público e da crítica. Os convites não tardaram a aparecer: “Começámos o ano passado a apresentar as candidaturas. Estávamos à procura de oportunidades de estreia e finalmente integrámos o SummerWorks Performance Festival em Toronto, a nossa actuação teve muito êxito. Um dos directores artísticos que tínhamos conhecido abordou-nos logo a seguir para voltarmos”, explica Erik Kuong

Em Fevereiro deste ano a peça foi apresentada em Yokohama, no Japão.

Para a exibição em Novembro e Dezembro em Toronto, o grupo desenvolveu “uma versão mais completa com 70 minutos”, explica Jordan Cheng. O actor, originário de Macau, representa Mr. Shi Pei Pu, a cantora de ópera chinesa – papel que noutros tempos na China era desempenhado por um actor do sexo masculino – por quem o diplomata francês Bernard Boursicott se apaixona, julgando tratar-se de uma mulher. Derek Kwan, um actor chinês, nascido no Canadá e a viver em Taiwan, representa Boursicott. A peça é representada em mandarim, de forma cantada, com acompanhamento musical de Njo Kong Kie ao piano e Lai U Kei na percussão. O colectivo recorre a legendas em inglês para ultrapassar a barreira da língua, ainda que nas apresentações anteriores em Toronto, diz Erik Kuong, cerca de 30 por cento do público fosse chinês.

Jordan Cheng refere que o texto não é fácil de entender, mesmo para quem fale mandarim. Ainda assim, garante o actor, as pessoas “adoraram”: “Penso que o êxito da peça é qualquer coisa que está acima da língua, é como que uma emoção que pode ser comunicada por si só, através da música”, assinala.

A versão mais recente da peça é uma “desconstrução e reinterpretação da história e dos personagens originais: “Tentámos focarmo-nos na relação entre estes dois personagens, estudámos muito sobre género, paixão, desejo, e estes são os aspectos que fazem a peça internacionalmente ligada, todo o tipo de públicos percebe”, explica Jordan Cheng. Para o actor, esta é “uma espécie de história de amor, mas há muitas coisas pelo meio que a tornam mais do que uma história de amor. Lançamos muitas questões, sobre como esta relação surge entre as duas pessoas”.

Quanto à peça-concerto sem diálogo “Piquenique no Cemitério”, esta teve a sua estreia em 2013, foi apresentada em 2014 no Reino Unido, no Festival Fringe de Edimburgo, considerado o maior evento de artes do mundo, onde foi igualmente enaltecido pela crítica, seguindo-se a China Continental, Taiwan e Portugal.