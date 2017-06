Abastecimentos de vegetais de Zhuhai a Macau aumentou 15 por cento  

A quantidade de vegetais que entrou em Macau, proveniente do vizinho município de Zhuhai, registou um crescimento de 15 por cento, durante os primeiros cinco meses do ano, em comparação com o período homólogo do ano passado.

De acordo com os dados avançados pela agência noticiosa China News Service, num período de cinco meses Macau comprou 4 mil lotes de vegetais, o que representa um aumento de 15 por cento face ao mesmo período de 2016. Ao mesmo tempo o preço pago por estes produtos aumentou 44 por cento, estando avaliado em 9,3 milhões de dólares norte-americanos.

Segundo a mesma fonte, também a primeira empresa de Zhuhai a produzir vegetais através de hidroponia – técnica que permite cultivar plantas sem ser necessário recorrer ao solo – passou os exames de qualidade e quarentena exigidos pelas autoridades do território. A empresa vai abastecer Macau e Hong Kong e tem uma capacidade de produção diária de 300 quilogramas.