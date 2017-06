A fotografia de rua e o revivalismo a preto e branco de Jason Lei

O fotógrafo Jason Lei assinala uma década de carreira profissional com a sua primeira exposição a solo na galeria da Creative Macau. “A glimpse of Macau” vai exibir 49 fotografias a preto e branco registadas nas ruas do território ao longo dos últimos anos. A inauguração da mostra está agendada para amanhã, às 18h30.

Cláudia Aranda

No ano em que celebra uma década de carreira enquanto fotógrafo profissional Jason Lei vai expor pela primeira vez, a solo, 49 das imagens que registou com uma máquina fotográfica analógica e rolo de filme fotográfico a preto e branco. Os instantâneos foram captados desde a altura em que o autor começou a fazer fotografia documental.

“A Glimpse of Macau” é a primeira exposição individual de Jason Lei, membro da Associação de Fotógrafos a Preto e Branco de Macau. A mostra vai ser inaugurada amanhã na galeria da Creative Macau, às 18h30. “Um vislumbre de Macau”, como se traduz o título da exposição, mostra instantâneos a preto e branco registados um pouco por toda a cidade e que, ao fim de pelo menos 10 anos, constituem uma janela aberta sobre as mudanças que se foram registando.

Ao PONTO FINAL, o fotógrafo de 38 anos, conta que, desde que começou a fotografar, por volta de 2003 – e sempre que pode – pega na sua máquina fotográfica e deixa-se perder e viajar pelas ruas de Macau. A fuga para as ruas e a opção pelo revivalismo a preto e branco são uma espécie de “escape” à fotografia comercial a que acabou por se dedicar profissionalmente, conta. Jason Lei diz que, no estúdio profissional, o seu trabalho tende a moldar-se às exigências dos clientes, que acabam por conduzir substancialmente o trabalho, não ficando quase espaço nenhum para a sua criatividade individual, pelo que a rua é o seu espaço de liberdade:

“Faço fotografia de rua. Vou andando e registo o que vejo, ao fim destes anos todos percebi que tinha material para um projecto”, explica o fotógrafo, filho de imigrantes da China Continental, que aqui chegaram quando Jason Lei era apenas um rapazinho.

Entre as imagens que vão estar em exposição há registos de 2006, 2008 e 2010 de espaços e lugares, diz o autor, que já não existem. O revivalismo é também o espírito da associação a que o fotógrafo pertence, que existe para reacender o entusiasmo pela fotografia analógica, explica Jason Lei.

Alimentar a paixão pela fotografia e materiais analógicos é, aparentemente, mais fácil hoje do que há um par de anos, revela o artista, que mantém um laboratório de fotografia em casa, onde revela e imprime as suas fotografias a preto e branco. O fotógrafo conta que antes tinha que comprar os produtos químicos de revelação fotográfica e os rolos de filme fotográfico em Hong Kong, mas que agora já é possível adquirir tudo o que é necessário através da plataforma chinesa de compras online Taobao.

No entanto, para esta exposição, o autor conta que imprimiu as imagens com uma impressora, depois de digitalizar os rolos de filme fotográfico. Apesar de o fotógrafo ter atalhado serviço, com o recurso a uma impressora – por uma questão de tempo e custos, justifica – as imagens mantêm a textura granulada e as escalas de cinzento que atribuem à fotografia a preto e branco a áurea revivalista que lhe é associada.