Malásia, morte na estrada: Um elefante bebé, com cerca de dois anos, terá sido atropelado e morto por um carro junto à estrada de Gerik-Jeli, estado de Perak, Malásia, no sábado passado. As estradas na Malásia têm sinalização a alertar os condutores para estarem atentos aos animais que cruzam a estrada, mas os avisos não são suficientes para evitar este tipo de atentados contra a vida selvagem. EPA / ALICIA SOLANA-MENA

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...