Theodore Racing soma duas novas vitórias na Fórmula 3

A escuderia, ligada ao empresário Teddy Yip Jr. e com uma conexão ténue com a Sociedade de Jogos de Macau, lidera o Campeonato Europeu de Fórmula 3, tendo alcançado no circuito de Hungaroring o quarto triunfo consecutivo na competição, numa série que teve início com a vitória em Pau, França. Os pilotos Maximilian Guenther e Callum Illot asseguram os triunfos da Prema Theodore Racing no fim-de-semana.

Na primeira corrida do fim-de-semana, Maximilian Guenther garantiu a pole-position e, depois, dominou por inteiro os acontecimentos, alcançando o terceiro triunfo consecutivo da temporada, após ter obtido duas vitórias na ronda anterior do campeonato, disputada em Pau. Nas restantes provas, o piloto germânico perdeu um pouco o gás e quedou-se no sexto lugar nas duas outras corridas disputadas no traçado de Hungaroring. Guenther é assim o segundo do campeonato, com 178 pontos, a cinco do líder Joel Eriksson, da Motorpark: “Estou actualmente no segundo do campeonato, a cinco pontos da liderança. Foi um fim-de-semana em que consegui uma pole-position e uma vitória, por isso fiquei muito satisfeito”, disse Guenther, citado por uma nota de imprensa enviada às redacções pela Prema Theodore Racing.

Na segunda prova do fim-de-semana foi a vez de Callum Ilott brilhar. À imagem do que sucedeu com Guenther, o piloto britânico também partiu do primeiro lugar da grelha de partida, tendo depois conduzido sem oposição até à vitória. A prestação de ambos os pilotos comprova a competitividade do monolugar da Theodore Racing. Na primeira corrida, Illot tinha sido quinto, e na terceira foi segundo: “Na segunda corrida não tive o início que queria, mas foi o suficiente para me manter à frente do Joel [Eriksson], que me pressionou um bocado no início. Depois consegui ganhar vantagem e foi suficiente para triunfar”, afirmou o jovem britânico.

Finalmente na terceira corrida, o sueco Joel Eriksson foi o vencedor. O piloto da Motopark lidera o campeonato, numa altura que faltam disputar seis das dez rondas do campeonato. Na última corrida do fim-de-semana, o sueco mostrou-se em grande forma, ao conquistar a pole, volta mais rápida e vitória.

Ao nível de equipas, a Prema Theodore Racing lidera com 274 pontos, sendo seguida pela Carlin, com 198, e pela Motopark, com 194.