Teatro Dirks abre casting para actores fluentes em chinês  

A Associação de Artes do Teatro Dirks está à procura de entre três a quatro actores para a sua próxima produção, “Holy Crab”. Os papéis a representar são masculinos mas o grupo está a aceitar homens e mulheres que falem mandarim ou cantonense fluentemente e consigam dar vida a três ou mais personagens.

Uma jovem chinesa deixa para trás a família para se juntar ao seu irmão em Nova Iorque e prosseguir os estudos de artes tradicionais chinesas. Contudo, quando chega à “Big Apple” deixa-se convencer pelo irmão a colocar os estudos de parte e a juntar-se a ele numa empresa que ajuda imigrantes a obter um visto através do casamento. É assim que se desenrola “Holy Crab” (Caranguejo Sagrado), a próxima produção da Associação de Artes do Teatro Dirks. O organismo encontra-se à procura de actores que possam dar vida às personagens que dão corpo à narrativa.

Paralelamente à trama dos irmãos, que se complica com o envolvimento da jovem de 20 anos e um perigoso romance, o Departamento de Protecção Ambiental do Estado de Nova Iorque lança um apelo à população para aniquilar uma “espécie alienígena” que tomou de assalto o estuário do Rio Hudson: no outro lado do mundo, estes animais misteriosos, que supostamente constituem uma ameaça à ecologia local, são conhecidos nada mais nada menos como “caranguejos chineses”.

“A peça descola-se das descrições sentimentais clássicas dos primeiros escritos sobre imigração e apresenta uma perspectiva refrescante com um humor aguçado, oferecendo uma narração vibrante de como diferentes culturas projectam diferentes imaginários, ainda que se refiram a uma mesma coisa. Com a chegada dos caranguejos chineses a Nova Iorque, as ‘espécies alienígenas perigosas’ servem como metáfora para assinalar a vida difícil que as diferentes etnias enfrentam na cidade moderna”, explica a companhia de teatro na sinopse da peça.

A Associação de Artes do Teatro Dirks está à procura de três a quatros actores – homens ou mulheres – entre os 20 e os 60 anos que consigam representar papéis masculinos. A cada actor será exigida a capacidade de representar três ou mais personagens desde taxistas, turistas, agentes da polícia e até animais. Os candidatos devem também falar fluentemente cantonense ou mandarim.

Os interessados podem preencher o formulário que se encontra disponível na página de Facebook da Associação até 9 de Julho, colocando em destaque a experiência que possuem no campo das artes performativas. Questões sobre a “identidade” do indivíduo e o que para ele ou ela significa “casa” fazem serão consideradas no processo de selecção. Os castings estão marcados para os dias 15 e 16 de Julho entre as 15h e as 17h.

“Holy Crab”, do dramaturgo Zhu Yi e encenada por Ka Man Ip, será apresentada no Teatro Caixa Preta do Edifício do Antigo Tribunal entre 11 e 15 de Novembro. Os actores seleccionados deverão estar disponíveis durante o mês de Agosto para workshops e entre Setembro e Novembro para ensaios intensivos.

A Associação de Artes do Teatro Dirks foi fundada em 2009 e ao longo dos últimos oito anos já produziu mais de 20 peças. Entre estas destacam-se “The Protean Cities” e “Cloning Ecstasy”, apresentadas no Festival de Artes de Macau, “The Elevator Key”, levada à cena na sétima edição do “Taipei Fringe Festival” e também “The Magic Hours”, interpretada na segunda edição do “HK People’s Fringe Festival”.

CVN