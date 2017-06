Pedrógão Grande: Chui Sai On expressa solidariedade do Governo de Macau

O chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, enviou uma carta ao Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, endereçando condolências pelo devastador incêndio que atingiu o concelho de Pedrógão Grande, fazendo 62 mortos.

“Neste momento de dor, consternação e luto, venho, em nome do Governo da Região Administrativa Especial de Macau e de meu próprio, transmitir a vossa excelência e ao povo português, os sentimentos do nosso profundo pesar pelo devastador incêndio que atingiu as florestas em volta de Pedrógão Grande, com graves consequências humanas”, refere a missiva, reproduzida integralmente numa nota oficial hoje divulgada.

Chui Sai On endereça também “as mais sentidas condolências às vítimas e às suas famílias” e manifesta solidariedade para com “todos os envolvidos nesta tragédia” e para com “todos aqueles que, no terreno e em circunstâncias críticas, continuam a combater este terrível incêndio”.

“Acredito que sob a sua liderança, senhor Presidente, o povo português conseguirá enfrentar este momento particularmente duro e ultrapassar esta situação dramática”, conclui o Chefe do Executivo.

Os incêndios que deflagraram no sábado em Pedrógão Grande e que alastraram a outros municípios do distrito de Leiria fizeram 62 mortos e 62 feridos.

