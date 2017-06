Junket chinês ligado à Crown fez doação para Trabalhistas australianos  

O junket chinês Tian Di, que alegadamente mantinha ligações à operadora Crown e que foi detido em Outubro do ano passado no território, está entre os cidadãos chineses que financiavam regularmente o Partido Trabalhista australiano. A ligação do promotor de jogo com o “Labour” foi revelada ontem pelo diário “The Australian”.

A notícia refere que Tian Di terá sido detido em Macau. No entanto, esta versão contraria a informação divulgada em Novembro do ano passado por um outro jornal australiano. Nessa altura o diário Sydney Morning Herald dizia que Tian Di tinha sido visto pela última vez na RAEM, tendo sido detido já depois de passar a fronteira para a República Popular da China.

Tian Di terá sido preso por alegadamente ajudar a Crown a atrair grandes apostadores chineses para os casinos da operadora na Austrália. A detenção materializou-se depois de 18 funcionários da empresa terem sido detidos no Continente, por conduzirem operações ilegais de promoção e cobrança de dívidas relacionadas com o jogo.

Em território australiano Tian Di é o proprietário do Clube de Cavalos Nine Dragons, situado em Melbourne. É o nome deste espaço que aparece nos documentos do Partido Trabalhista relativos aos donativos que Tian Di terá feito chegar ao “Labour”. Em Setembro de 2015, Tian Di terá feito uma doação de 26,7 mil dólares australianos, ou cerca de 164 mil patacas, à formação política em causa.

A revelação é feita numa altura em que a influência chinesa nos destinos da Austrália, através de grupos de pressão, começa a ser questionada. De acordo com o “The Australian”, Tian fez o donativo devido aos seus contactos com um ex-conselheiro do actual líder do partido Trabalhista, Daniel Andrews.

O conselheiro em causa, chamado Michael Yang, faz igualmente parte do grupo do Governo do Estado de Vitória para os assuntos multiculturais. O Governo de Vitória é liderado por, nada mais, nada menos, do que Daniel Andrews.

Yang é igualmente o presidente de um grupo de interesses pró-China em Melbourne, a Câmara do Comércio Australiana de Hubei. Hubei é a província continental onde Tian Di nasceu.