Exército de Salvação apoia crianças com necessidades educativas especiais 

A representação local do Exército de Salvação vai inaugurar o seu primeiro núcleo de aprendizagem para crianças com necessidades educativas especiais nas instalações do centro de apoio pedagógico que possui no bairro do Iao Hon. A abertura deste espaço, no domingo, 25 de Junho, visa atender as carências educativas dos alunos do ensino primário na zona do Iao Hon e Areia Preta.

Elisa Gao

O Exército de Salvação (Macau) vai inaugurar no domingo, 25 de Junho, o seu primeiro núcleo de educação especial no Centro de Apoio Pedagógico que gere no bairro do Iao Hon. O núcleo de aprendizagem, localizado junto ao Centro de Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo, tem por objectivo atender estudantes do ensino primário com necessidades educativas especiais, nomeadamente autismo, dificuldades na leitura, “transtorno de déficit de atenção e hiperactividade”, entre outros distúrbios de comportamento e desenvolvimento, servindo sobretudo as áreas de Iao Hon e da Areia Preta.

“O meu sonho é construir um centro em cada bairro para ajudar aqueles com dificuldades na aprendizagem e fazê-los felizes a estudar”, disse ao PONTO FINAL o Director de Serviços Educacionais do Comando do Exército de Salvação de Hong Kong e Macau, Carl Kai Yuen Cheng.

Para o dirigente associativo, é importante começar com pequenos passos, e este é o primeiro numa marcha que se prevê ainda longa.

O novo Centro pretende criar classes pequenas em número de estudantes e fornecer cursos para treinar a concentração, a capacidade dos alunos de cuidarem de si, de interagirem socialmente e de fazerem treino muscular e corporal, entre outras actividades. Em Julho e Agosto, o centro de aprendizagem vai hospedar um acampamento de verão em cooperação com o Departamento de Assistência Social da Universidade Cidade de Macau. Esta iniciativa deverá centrar-se em actividades que visam a melhoria do desempenho escolar e a interação social entre os alunos.

Carl Cheng reiterou a importância da família no acompanhamento de casos de crianças com necessidades educativas especiais. O responsável pelos Serviços Educacionais do Comando do Exército de Salvação de Hong Kong e Macau defendeu que a principal dificuldade no ensino dos portadores de necessidades especiais está relacionada com os pais, quando estes se recusam a aceitar que o filho seja diagnosticado: “É muito difícil para os pais aceitarem que o filho é diferente dos outros”, afirmou o especialista, adiantando que, ainda assim, “o ambiente social tem vindo a mudar gradualmente, a sociedade, hoje, está mais consciente acerca das necessidades de educação especial”. Cheng sublinhou, ainda assim, que “ainda há um longo e demorado caminho a percorrer na educação dos pais e das pessoas”, que precisam de perceber que o que está em causa são necessidades em termos de aprendizagem que precisam de ser satisfeitas e que essas necessidades não devem ser vistas como um problema ou razão para colocar um rótulo na criança, disse ontem o dirigente, em conferência de imprensa.

Para o próximo ano lectivo, o Exército de Salvação (Macau) planeia abrir uma escola para os pais, de maneira a ensiná-los a manterem-se positivos enquanto ajudam as crianças a crescer.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude aprovou para este núcleo de aprendizagem uma quota de 46 alunos. O centro tem, actualmente, 30 alunos do ensino primário, assistidos por dois professores qualificados. O objectivo é vir a ter um professor para cada cinco alunos, meta que se adivinha difícil, devido à falta de profissionais habilitados no mercado de trabalho do território: “Não é fácil encontrar os professores, então temos que cooperar com a Universidade Cidade de Macau, mas espero que possamos ter professores de Macau no futuro, podemos proporcionar formação, de maneira assegurarem a educação necessária às crianças, este é o meu sonho”, concluiu Carl Cheng em declarações ao PONTO FINAL.