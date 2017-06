DST participa em encontro sobre turismo sustentável no Vietname

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) participou durante o dia de ontem na iniciativa “Diálogo de Política de Alto Nível sobre Turismo Sustentável”, dinamizada pela APEC, Associação de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico.

No encontro, que decorreu em Ha Long, no Vietname, foram trocadas opiniões sobre o desenvolvimento diversificado e sustentável da indústria turística. Durante a sessão de abertura do evento, e segundo nota emitida pela Direcção dos Serviços de Turismo, “vários dirigentes do Vietname e representantes de organizações internacionais de turismo realizaram intervenções, e no decorrer do encontro foi encetado diálogo e discussão aprofundada entre vários representantes de economias-membro e de organizações internacionais”.

Durante a reunião foi ainda aprovada a declaração do Diálogo de Política de Alto Nível sobre Turismo Sustentável da APEC, tendo-se alcançado “vários consensos”. O encontro contou ainda com representantes de 18 economias-membro da APEC, a par com membros da Organização Mundial do Turismo, do Conselho Global de Turismo Sustentável, da Associação Internacional de Transporte Aéreo ou da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais.