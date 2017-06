Curso de tradução chinês-português entre os mais populares do IPM

O curso de tradução chinês-português está entre os mais populares do Instituto Politécnico de Macau, assim como os cursos ligados à indústria do jogo. As observações foram feitas pelo presidente do IPM, Lei Heong Iok, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, durante a cerimónia de fim de curso do entidade de ensino superior.

“O curso tem sido sempre muito procurado”, afirmou Lei Heong Iok, que depois explicou que também as licenciaturas ligadas à Administração Pública são também bastante procuradas.

“A procura é cada vez maior. Não só por parte de Macau, mas também da China e dos países lusófonos. Nessa área temos tido uma boa cooperação”, explicou.

Ontem foram 650 os alunos que celebraram o fim dos seu percurso académico, numa cerimónia que contou com a presença do Chefe do Executivo. Chui Sai On destacou no seu discurso o empenho do Governo da RAEM na formação de novos talentos e quadros qualificados.