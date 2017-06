Chui Sai On recebe delegação de autarcas e dirigentes asiáticos

O Chefe do Executivo teve ontem um encontro com onze autarcas e governadores de cidades de onze países da região da Ásia-Pacífico, que se encontram no território para uma reunião de dirigentes de países adjacentes à China. Chui Sai On referiu que o Governo está a recolher opiniões sobre a participação de Macau na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, “a fim de ajudar activamente no desenvolvimento da Grande Baía e na cooperação regional”. Entre os responsáveis políticos que ontem marcaram presença no encontro, estão representantes de países como o Cazaquistão, o Sri Lanka, a Malásia, a Indonésia ou a China Continental.

