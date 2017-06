Autoridades birmaneses recuperam caixa negra de avião que se despenhou

Equipas de resgate birmanesas recuperaram a caixa negra do avião militar que se despenhou há 12 dias ao largo da costa do Myanmar, no mar de Andamão, com mais de uma centena de pessoas a bordo, noticiou esta segunda-feira a imprensa estatal birmanesa.

Os dispositivos de gravação de dados de voo e de voz do ‘cockpit’ foram encontrados na cauda da aeronave, de acordo com o diário Global New Light of Myanmar.

O fragmento do avião foi retirado da água no domingo, com a ajuda de bolsas de ar depois de ter sido localizado na passada quinta-feira, a aproximadamente 35 metros de profundidade, por ter ficado preso nas redes de um pesqueiro.

As autoridades retiraram das águas do Mar de Andamão um total de 92 corpos até ao momento. A bordo do avião seguiam nove dezenas de passageiros, entre militares e familiares dos soldados, e ainda catorze tripulantes.

O aparelho, um Y-8F-200 de fabrico chinês, descolou no dia 7 de Junho da cidade de Myeik com destino a Rangum e desapareceu do radar depois de sobrevoar a cidade de Dawei, a cerca de cem quilómetros do aeroporto de partida.

As operações de busca pelos desaparecidos prosseguem, mas têm sido dificultadas pelas intensas chuvas e forte ondulação na zona, provocadas pelas monções.