Uma foto por dia

A morte saiu à rua numa noite assim: Uma casa arde em Figueira, perto de Pedrogão Grande, distrito de Leiria, na fatídica noite de sábado. O fogo que no fim de semana deflagrou no concelho de Pedrógão Grande, é o mais trágico da história recente de Portugal, com 57 mortos já confirmados pelas autoridades de Lisboa. Todos os mortos são civis e a maioria foi encontrada dentro de 15 viaturas numa estrada nacional entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera ou nas imediações deste local. EPA / PAULO CUNHA

