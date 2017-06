Segurança laboral: DSAL apela a uma maior coordenação com entidades patronais

Na resposta a uma interpelação escrita endereçada ao Governo por Kwan Tsui Hang e relativa aos regulamentos de segurança no trabalho, Wong Chi Hong. responsável pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) garantiu que o Governo “vai continuar a melhorar o nível de segurança e higiene ocupacional e desenvolver diversos tipos de políticas e medidas para alcançar o objectivo de prevenir e reduzir a ocorrência de acidentes de trabalho”.

A deputada eleita por sufrágio directo questionou o Governo quanto à implementação da revisão do projecto de lei relativo ao “Regulamento de Higiene e Segurança no Trabalho” referente ao sector da construção civil. Wong Chi Hong, director da DSAL, respondeu que o organismo planeia primeiro melhorar os regulamentos de gestão de segurança e aumentar o valor das multas impostas aos empreiteiros em violação do regulamento por mais de cinco vezes.

O responsável considera que “devido ao rápido desenvolvimento e avanços na indústria, as medidas padrão de segurança, os requerimentos técnicos e as técnicas utilizadas no sector da construção, torna-se necessário proceder a uma análise extensiva do regulamento de forma a proteger os trabalhadores”.

Wong Chi Hong esclarece ainda que “a DSAL está a acelerar os melhoramentos no projecto de lei, incluindo os regulamentos de ajustamento e optimização dos padrões actuais de segurança no sector da construção.”

Na resposta a Kwan Tsui Hang, o responsável da DSAL refere também que o organismo que dirige implementou no ano passado medidas de fiscalização, de “penalização, encerramento e educação imediatas” nos locais de trabalho que não apresentem um nível de segurança e higiene no trabalho aceitáveis. Adicionalmente, o Governo compromete-se também a encerrar estaleiros onde sejam detectadas problemas até que tais questões tenham sido resolvidos. Os voltarão a reabrir após inspecção e autorização da DSAL.

A DSAL indica ainda que apesar de ser seu o dever de promover uma cultura de segurança no trabalho, uma implementação eficaz das medidas depende sempre da cooperação das entidades empregadoras.