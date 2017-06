Os serviços do Governo sob a tutela da Secretaria para a Administração e Justiça começaram desde 15 de Junho a revelar nos respectivos portais electrónicos os gastos com aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras que ultrapassem as 750 mil patacas e os 2,5 milhões de patacas, respectivamente.

Esta é um medida que segue o exemplo da Secretaria para a Economia e Finanças, e tem como objectivo “aumentar a transparência das aquisições governamentais” e “o seu escrutínio público”.