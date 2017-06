Resultados de segunda bateria de análises ao “The Parisian” serão anunciados “em breve”  

O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, anunciou que os resultados da segunda colheita de amostras de água recolhidas no empreedimento “The Parisian” serão publicados “em breve”. Os resultados das primeiras análises efectuadas em vários “ambientes aquáticos da unidade hoteleira”, recolhidas no final de Abril, tornaram-se públicas a 14 de Maio. Na altura, uma dezena de amostras recolhidas, de um total de 78, tinham registado valores anormais da bactéria “legionella pneumophila”. No mesmo dia, Lei Chin Ion indicou que os resultados da segunda leva de amostras seriam conhecidos passadas duas semanas, prazo que acabou por não ser cumprido.

As análises foram conduzidas depois de três homens de Hong Kong terem contraído a “doença do legionário”, patologia que se começou a manifestar depois dos pacientes terem estado em Macau. O factor comum aos três residentes de Hong Kong tinha sido uma passagem pelo hotel “Parisian” que recebeu, de imediato, ordens para encerrar as fontes e outros “ambientes aquáticos”.